Расставили приоритеты: Виктор Томенко о программе развития Алтайского края

Эксперты со всего Алтайского края поддержали предвыборную программу кандидата в губернаторы региона Виктора Томенко. Финальное обсуждение программы прошло в пятницу, 17 августа, в рамках регионального конгресса муниципальных образований "Алтайский край. Энергия развития".

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Программа формировалась два месяца. По словам Виктора Томенко, участие в её обсуждении приняло более 15 тысяч человек, это и эксперты всех сфер жизни, и простые жители.

Для формирования программы было организовано много дискуссионных площадок, круглых столов, предложения от жителей Алтайского края принимались через приемные, штабы, во время многочисленных личных визитов Виктора Томенко в города и районы — всего несколько десятков тысяч предложений.

Но самое масштабное — серия конгрессов муниципальных образований. Пятничный конгресс стал площадкой для окончательного принятия программы.

"Конгрессы муниципальных образований были призваны решить одну задачу — стать дискуссионной площадкой для обсуждения текущего положения дел в регионе и предложений для дальнейшего развития. Нам нужно было расставить приоритеты и понять, на что сегодня надо обратить внимание в первую очередь, чем будем заниматься в ближайшие годы и что обеспечит хорошее устойчивое развитие. Было рассмотрено много вопросов, поступило много содержательных переложений", — сказал Виктор Томенко.

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Он добавил, что знакомясь с регионом, общаясь с жителями, обнаружил "невероятную открытость, заинтересованность, большую ответственность от земляков относительно того, как складывается наша жизнь сегодня, как мы будем жить завтра и что оставим нашим детям". В программе отражено 12 направлений развития. Все их еще раз проговорили на конгрессе.

Так, председатель правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман считает, что главная задача для региональной власти — создать условия для дальнейшего развития промышленного сектора, роста производительности труда, продвижения алтайской продукции на внешние рынки.

Эксперт, как и многие другие, считает важным, что программа написана не общими словами и обещаниями, а конкретными предложениями и точными планами, которые нужно выполнить за 5 лет.

Генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", депутат Алтайского краевого Заксобрания Вадим Смагин отметил, что регион многого добился в последние 10-12 лет, но много осталось и проблем. И решать их должен не только новый губернатор, но все вместе.

"Нам всем надо пахать, работать, чтобы всё, что мы сейчас обсудили, не осталось на бумаге", — призвал Смагин.

Его предложения: строить новые производства, налаживать глубокую переработку сельхозпродукции, жестче на уровне власти регулировать цены на продукцию АПК. Также Вадим Смагин считает нужным более комплексно подходить к развитию села. А точнее, отказаться от разных точечных программ и прикладывать максимальные усилия для комплексного развития отдельных районов по очереди.

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Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков рассказал, что он и его коллеги из сферы образования долго и тщательно обсуждали направление развития интеллектуального капитала. Работать нужно в трех направлениях: качественное и доступное образование, современное образование в сотрудничестве с предприятиями и работодателями и развитие творческих способностей молодежи.

Для депутата краевого парламента, директора ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николая Данилина важным было обсуждение дорожного ремонта. Он напомнил, что в регионе этот вопрос стоит наиболее остро. Меры поддержки отрасли из программы помогут улучшить ситуацию. Это в том числе 60 млрд рублей на дороги за 5 лет, перевод части региональных автомагистралей в статус федеральных, включение Рубцовской и Бийской агломераций в реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в программе прописано 12 "точек развития": промышленность, АПК, развитие туризма и бизнеса, достойные условия труда, перспективы для интеллектуального капитала, адресная социальная помощь, улучшение здоровья населения за счет развития медицины, физкультуры и спорта, удобная среда для жизни, качественные дороги, цифровое развитие городов и сел, развитие культуры.

"У нас получился настоящий диалог между обществом и властью, результатом обсуждений станет такая программа, в которой каждый человек, каждый город, район, село смогут найти себя, свое будущее и встроиться в общую программу нашей совместной работы", — подчеркнул Томенко.

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Отметим, что свои предвыборные программы представили и остальные кандидаты в губернаторы Алтайского края. Портал Amic.ru выбрал самое важно из них — об этом в материале "Выбери меня: обзор претендентов на кресло губернатора Алтайского края"

Сейчас все четыре кандидата активно занимаются своей избирательной кампанией. Так, кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов ездит по регионам края, общается с жителями и собирает их наказы и предложения. Большую агитационную работу он проводит в соцсетях. И надо отметить, что весьма креативно.

Кандидат от "Партии Роста" Андрей Крылов на всех доступных площадках продвигает свою довольно жесткую программу, в которой он предлагает ввести местных налоги для олигархов, а для самозанятого населения наоборот отменить, а также значительно сократить штат чиновников. Семёнов и Крылов участвуют в дебатах на радио и телевидении.

К ним чуть позже присоединится Людмила Суслова, выдвинутая партией "Справедливая Россия". Сейчас она активно ездит по региону, встречается с жителями.

Выборы губернатора состоятся 9 сентября 2018 года.​