Разбитую улицу Энтузиастов начали восстанавливать в Барнауле

Фото: barnaul.org

Ремонт участка улицы Энтузиастов начали в барнаульском поселке Солнечная Поляна.

В пресс-центре городской администрации уточняют, что на отрезке между улицами Солнечная Поляна и Хлеборобная минувшей ночью уложили выравнивающий слой асфальта.

Работы производятся в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". "На объекте было задействовано семь единиц специализированной техники и более 30 дорожных рабочих", - уточняют в мэрии.

Отметим, что данный участок улицы Энтузиастов находился в ужасающем состоянии. Огромные ямы и выбоины возникли ввиду того, что по этой улице проезжает огромное количество транзитного транспорта.