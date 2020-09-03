Разнообразнее и вкуснее. Власти Барнаула пообещали улучшить школьное питание

Комитет по образованию Барнаула ответил на жалобы родителей на качество бесплатного школьного питания, сообщает "Политсибру".

Чиновники заверили журналистов, что рацион питания детей станет разнообразнее и вкуснее. Это планируют сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров.

"В связи с многочисленными обращениями родителей комбинат школьного питания "Глобус" работает над совершенствованием рациона питания и меню", – уточнили в мэрии.

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Еще одним нововведением должно стать добавление в рацион на завтрак биточков, гуляша, шницеля, фрикаделек, картофельной и творожной запеканок, которые ранее подавали только в обед.

Точную информацию о рационе питания школьников можно получить на сайте образовательной организации, в которой обучаются дети, напомнили в комитете.

Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.