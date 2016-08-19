Разрушенный паводком мост отстроили в Алтайском крае за 140 млн рублей

Фото: sibmost.ru

Строители сдали в эксплуатацию мост через реку Клепечиха в Шипуновском районе Алтайского края, разрушенный весной прошлого года паводком, сообщили в пресс-службе компании "Сибмост", которая производила работы.

Мостовой переход возводился в рамках реализации программы ликвидации последствий стихийных бедствий. Стоимость работ составила 140 миллионов рублей.

Как рассказал начальник отдела мостов "Алтайавтодора" Андрей Лавренов, при разработке проектной документации производились расчеты с учетом подтопления.

В компании указывают, что мост через Клепечиху на дороге Шипуново – Краснощеково – Курья был разрушен паводком весной 2015 года. Данный объект соединял сразу несколько населенных пунктов Шипуновского района с автотрассой А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном".