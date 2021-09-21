"Разумный выбор": Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу выгодное открытие счёта

Алтайские предприниматели могут выгодно открыть расчётный счёт благодаря акции Россельхозбанка "Разумный выбор". Так, при оформлении одного из тарифных планов – "Расчётный эконом", "Расчётный стандарт", "Расчётно-кассовый оптима" – новые клиенты алтайского филиала РСХБ получат скидку на авансовый платёж*.

"Банк предлагает комплексные тарифные планы с опциями, заточенными под разные потребности бизнеса. При этом есть возможность формирования индивидуального тарифного плана постоянным клиентам, с набором опций по их выбору. В этом я вижу немалое преимущество", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Объём средств на расчётных счетах корпоративных клиентов Алтайского регионального филиала Россельхозбанка превышает 4,4 миллиарда рублей. С начала 2021 года в филиале открыто 1234 расчётных счёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило девять тысяч.

Предложение действительно до 19 ноября 2021 года. Узнать подробнее о банковском обслуживании в РСХБ можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 100-78-70.

*При подключении, одновременно с открытием первого расчётного счёта в рублях РФ, тарифного плана "Расчётный эконом", "Расчётный стандарт", "Расчётно-кассовый оптима" и оплате стоимости тарифного плана авансом за расчётный период 3, 6, 9, 12 месяцев, клиенту предоставляется скидка от 10 до 30% в зависимости от выбранного периода обслуживания.

Скидка предоставляется только при первичном подключении в рамках акции "Разумный выбор", выбранного тарифного плана и с первого расчётного периода. Обслуживание участников акции в рамках выбранного тарифного плана с первого рабочего дня второго расчётного периода осуществляется на стандартных условиях и при условии оплаты клиентом соответствующего комиссионного вознаграждения.

Для открывших расчётный счёт в Россельхозбанке по акции "Разумный выбор", выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана – 0 рублей за первый год обслуживания. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Клиент" и "Мобильный банк" тоже 0 рублей.