Развитие моды Алтая на протяжении пяти тысячелетий уместили в видеоролик

Фото: youtube.com

Видео, посвященное развитию женской моды у коренных жителей Алтая, сняла группа энтузиастов.

Ролик был опубликован в сети к 8 марта и в настоящее время постепенно набирает популярность у пользователей видеохостинга YouTube.

Один из участников данного проекта Аргымак Оштушев, анонсируя данное видео, написал на своей странице во "ВКонтакте": "Дорогим девушкам на 8 марта посвящается!!! Выпустили видеоролик о развитии моды алтайской девушки".

Само видео выстроено по типу клипов, которые производятся в рамках популятного в сети проекта 100 Years of Beauty. За две с половиной минуты авторы отобразили, как менялись наряды алтайских девушек со времен 3000 лет до нашей эры.

Перевоплощение героини клипа, меняющей наряды и мейкап, выглядит действительно весьма эффектно и увлекательно.