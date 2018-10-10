"Реакция отрицательная": Томенко передумал закрывать дома пенсионеров

Председатель правительства Алтайского края, глава региона Виктор Томенко принял решение об отмене постановления "О ликвидации некоторых краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания", подписанного 5 октября.

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Как сообщает пресс-служба, 10 октября Виктор Томенко провел рабочее совещание, на котором, в частности, присутствовали врио заместителя председателя правительства Надежда Капура и врио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов, сотрудники администрации губернатора и правительства края.

По словам Дайбова, документ готовился с начала 2018 года и имел целью "повышение качества оказываемых учреждением услуг". Фактически, получается, документ готовился по инициативе бывшего губернатора региона Александра Карлина. Однако консультации с главами и депутатами районов, в которых предполагалось закрыть дома интернаты малой вместимости, не проводились. Мнение и пожелания пациентов домов-интернатов также изучены не были. При этом все согласования внутри правительства края проект решения прошел без замечаний.

Виктор Томенко заявил, что такая организация работы недопустима. По словам губернатора, при принятии подобных решений, в первую очередь, должно учитываться мнение самих пациентов – людей старшего поколения, оставшихся без попечения родственников, а также позиция органов местного самоуправления и депутатов краевого Законодательного собрания. Ничего этого, как выяснилось, сделано не было.

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"Нужно сначала было спросить пациентов, людей уже немолодых, хотят ли они таких изменений, хотят ли они переезжать за сотни километров в другие районы, а уж потом разрабатывать и принимать документ. Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно. После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это ошибочное постановление. Сегодня оно будет отменено", - заявил Виктор Томенко.

Документ об отмене постановления будет опубликован на официальном сайте Алтайского края.

Напомним, 9 октября стало известно, что сразу 11 домов-интернатов малой вместимости для престарелых будут ликвидированы в Алтайском крае. Решение было принято в разгар месячника пожилого человека. В итоге несколько сотен пожилых людей были бы вынуждены переехать, а десятки людей в районах - остаться без работы.