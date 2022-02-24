Реальный разгуляй: барнаульский автоцентр провел розыгрыш призов с размахом

Настоящий зимний праздник устроил для жителей Барнаула автоцентр “Реал”. Гостей центра 18 февраля ждали танцы, песни, горячий чай и угощения, а также традиционный розыгрыш ценных призов.

К 13:00 “Реал” уже был полон гостей: на мероприятие собралось около 100 человек. В руках у них — купоны с индивидуальными номерами. Автоцентр выдавал их с 8 ноября 2021 года по 18 февраля 2022 года за покупки или пользование услугами “Реала”. Отрывную часть купонов бросали в специальный лототрон.

Ведущий пригласил собравшихся на площадку перед автоцентром: там уже была оборудована сцена. День был ветреный, поэтому рядом организаторы установили шатёр, где можно было угоститься горячим глинтвейном и травяным чаем, а также попробовать настоящего узбекского плова.

Помогали согреться и конкурсы от ведущего — в основном на автомобильную тематику. Участники изображали голосом моторы своих автомобилей (купленных, кстати, в автоцентре “Реал”) и придумывали новые звучания автомобильной сигнализации — и получали за это фирменные призы.

Также гостей развлекали dance-группа “Разгуляй” и музыкальный коллектив “Русский фреш”, выступающие в стиле фолк. Впечатлило зрителей и экстрим-шоу “Русские богатыри”: артист показал по-настоящему богатырскую силу, сгибая руками железные прутья и ломая деревянные балки.

В 14:00 ведущий перешёл к долгожданному розыгрышу. Два power-банка, две пары беспроводных наушников, пусковое устройство для автомобиля, видеорегистратор, смартфоны Samsung Galaxy А32 и A52 и главный приз — сигнализация StarLine S96 нашли своих новых владельцев. Призы разыгрывались среди присутствующих: те, кто заранее опустил купон в лототрон, но не пришёл на мероприятие, остались без выигрыша. Таких, кстати, было немало — ведущий то и дело вытаскивал купоны, на номера которых никто не откликался.

Несмотря на то, что количество призов было ограничено, купоны можно назвать беспроигрышными. Каждый из них даёт скидку 30 тысяч рублей на дополнительное оборудование при покупке нового автомобиля. Так автоцентр благодарит своих клиентов за выбор “Реала”.

Автоцентр “Реал”

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a

Тел.: +7 (3852) 200-555

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