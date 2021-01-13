Ребенок из Барнаула выиграл лекарство от спинально-мышечной атрофии за 165 млн рублей

Полуторагодовалый Сережа Сергеев из Барнаула, который страдает от спинальной мышечной атрофии, выиграл в лотерею укол лекарства за 165 миллионов рублей. Ежегодно производитель "Новатрис" разыгрывает 100 ампул "Золгенсма" по всему миру.

Как пишут "Вести Алтай", в свои полтора года мальчик даже не начал ходить и в любой момент может перестать дышать. Семья вела сбор на швейцарское лекарство, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое дороге в мире, поскольку всего один укол способен восстановить поврежденный ген и исцелить ребенка.

Однако Сереже повезло – его родители подали заявку на препарат, и мальчик буквально выиграл себе шанс на жизнь.