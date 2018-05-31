Ребенок-пассажир пострадал в ДТП в Барнауле
Инцидент произошел 31 мая на проспекте Космонавтов
31 мая 2018, 17:31
Фото: vistanews.ru
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Барнауле, в результате которого пострадал малыш. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что авария произошла в четверг, 31 мая, около 14:20 на проспекте Космонавтов в районе дома 48Е. Там столкнулись автомобили Nissan и ПАЗ.
В пресс-службе сообщают, что иномарка во время обгона выехала на "встречку", где столкнулась с автобусом. В результате ДТП пострадали ребенок-пассажир 2017 года рождения, находившийся в легковушке. Ему оказали помощь в больнице.
Сейчас по факту ДТП стражи порядка проводят проверку, они выясняют обстоятельства произошедшего.
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