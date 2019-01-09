Ребенок погиб в Алтайском крае от отравления газом из баллона

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Проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в алтайском городе Заринске проводит Следственный комитет — трагический инцидент случился еще 31 декабря.

Как сообщили в региональном управлении СКР, ребенок, находясь в спальне у себя дома, вдохнул пары газа из туристического баллона.

"Увидев ухудшение состояния ребенка, родители незамедлительно вызвали "скорую медицинскую помощь". Однако проведенные реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался на месте происшествия", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В контексте этого трагического случая в СКР призывают родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и замечать любые изменения в поведении ребенка.