Ребенок умер в Алтайском крае после взрыва бутылки с жидкостью для розжига

Фото: pixabay.com

Доследственная проверка назначена в Алтайском крае по факту смерти десятилетней девочки в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

По сообщению ведомства, ЧП случилось в субботу, 28 мая. Девочка вместе с родителями поехала на пикник. На улице взрослые разожгли мангал с помощью самодельной жидкости для розжига. Огонь, оставленный без должного внимания, попал на сухую траву и бутылку с зажигательной смесью, которая от этого взорвалась.

Горящая жидкость попала на одежду ребенка, в результате девочка получила ожоги на более 70 % кожного покрова. Ребенка отвезли в больницу, но спасти девочку не удалось. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.