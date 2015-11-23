Рецепты успешного онлайн-бизнеса получат барнаульцы на федеральном семинаре

Можно ли создать интернет-магазин, не имея опыта в торговле? Сколько денег для этого понадобится? Каковы типичные ошибки и как их избежать? Каким образом привлечь покупателей? Ответы на эти и многие другие вопросы об интернет-торговле предоставят опытные специалисты на бесплатном семинаре "От Интернет-магазина до работающего Бизнеса в интернете".

Мероприятие состоится 3 декабря 2015 года в конференц-зале гостиницы "Центральная" в Барнауле. Организатором выступает интернет-агентство "Регионинфо".









Слушатели семинара узнают:

- что выбрать: полноценный интернет-магазин или лендинг?

- какие методы продвижения выбрать для сайта;

- для каких видов бизнеса социальные сети подходят, а для каких они малоэффективны;

- как увеличить выручку до 30% с помощью персонализации интернет-магазина;

- как повысить лояльность клиентов и уровень продаж в 2 раза с помощью CRM;

- какие из современных интернет-технологий помогают бизнесу расти.

Своими знаниями и опытом поделятся специалисты интернет-агентства "Регионинфо", а также коммерческий директор компании "Теле2" и представитель компании "Центр Информационной Безопасности" Быков Роман.

Кому необходимо участвовать?

Как рассказали организаторы мероприятия, очень полезной может стать информация для:

- Руководителей компаний, желающих открыть дополнительный канал продаж,

- Маркетологов и специалистов по рекламе интернет-магазинов.

Семинар также будет интересен всем, кто имеет свой сайт или только задумывается о его создании, заинтересован в открытии собственного интернет-магазина.

Почему необходимо участвовать?

- На семинаре можно будет получить действенные способы открытия, развития интернет-магазина и увеличения продаж

- Узнаете, как с минимальными финансовыми и временными затратами наладить эффективную работу интернет-решения

- Получите реальные советы, как снизить издержки за счет вывода бизнеса в интернет и оптимизировать затраты на рекламу.

Участие в семинаре абсолютно бесплатное, но необходима регистрация.

Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте: http://seminar.regioninfo.ru/ По вопросам регистрации можно обращаться по телефону: 8 (3852) 42-70-23



