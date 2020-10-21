Рецидивист из Барнаула поджег дорогой автомобиль бывшей возлюбленной

В Барнауле полиция задержала 45-летнего жителя, которого подозревают в поджоге дорогостоящего кроссовера. Машина принадлежала его бывшей возлюбленной.

Отмечается, что в ночное время в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4, принадлежащего 42-летней горожанке. Эксперты выяснили, что причиной инцидента стал поджог, в результате которого сгорели салон и моторный отсек. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Вскоре по горячим следам полицейские установили личность предполагаемого поджигателя и задержали его.

"Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевшая на протяжении пяти лет состояли в отношениях, однако затем женщина решила их прекратить. Не смирившись с потерей возлюбленной, поклонник решил отомстить. В ночное время он облил машину жидкостью и поджег", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В результате стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога".