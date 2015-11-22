Рецидивист похитил три ноутбука на 50 тысяч рублей из алтайской школы

Полицейские задержали барнаульца, которого подозревают в краже трех ноутбуков из Бурановской школы в Калманском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.



Три устройства общей стоимостью более 50 тысяч рублей пропали из кабинетов школы ночью в начале октября. При этом полицейские не обнаружили следов взлома. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали судимого ранее не один раз 44-летнего жителя Барнаула.



Предварительно установлено, что мужчина проник в помещение с помощью ключей от выходных дверей, который он тайно похитил у работающей в школе знакомой. После этого мужчина сдал два ноутбука в ломбард, а последний "продал неизвестным лицам". От продаж техники мужчина получил более пяти тысяч рублей. В данный момент правоохранители изъяли у него залоговые билеты из ломбарада.



Согласно п. "Б" ч. 2 ст. 158 УК РФ, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

