Реестр дикорастущей конопли составляют в Барнауле
Выявленные растения планируется уничтожить химическим путем
30 мая 2016, 12:41
Фото: rtvp.ru
Реестр мест произрастания дикорастущей конопли составляют в Барнауле.
Как сообщили в понедельник, 30 мая, в пресс-центре городской администрации, в микрорайоне Новосиликатный было проведено рейдовое мероприятие по выявлению мест, где растет конопля.
"В ходе проверки обследованы пустыри в районе проезда Инициативный и улицы Куета, составлен реестр мест произрастания дикорастущей конопли для уничтожения химическим способом в летний период", - отмечают городские власти.
Отметим, что в Новосиликатном коноплю уничтожают ежегодно. Так, в июле прошлого года обработка химическими реагентами была проведена на площади 320 квадратных метров.
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