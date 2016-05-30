Реестр дикорастущей конопли составляют в Барнауле

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Реестр мест произрастания дикорастущей конопли составляют в Барнауле.

Как сообщили в понедельник, 30 мая, в пресс-центре городской администрации, в микрорайоне Новосиликатный было проведено рейдовое мероприятие по выявлению мест, где растет конопля.

"В ходе проверки обследованы пустыри в районе проезда Инициативный и улицы Куета, составлен реестр мест произрастания дикорастущей конопли для уничтожения химическим способом в летний период", - отмечают городские власти.

Отметим, что в Новосиликатном коноплю уничтожают ежегодно. Так, в июле прошлого года обработка химическими реагентами была проведена на площади 320 квадратных метров.