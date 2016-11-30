Референдум о возвращении мэрских выборов просят провести жители Алтая
Инициатива поступила на рассмотрение к депутатам Алтайского края
Фото: Вячеслав Мельников.Amic.ru
Инициативная группа обратилась в Избирательную комиссию Алтайского края с ходатайством о проведении в регионе референдума по возвращению прямых муниципальных выборов. Подробности ИА "Амител" сообщили в комиссии.
Избирком проверил документ и не нашел причин отказать в дальнейшем прохождении этой инициативы. Теперь он направлен в Алтайское краевое Заксобрание. Депутатам предстоит решить, быть референдуму или нет.
Инициативная группа — это 21 человек, активистов представляют несистемные оппозиционеры – председатель алтайского реготделения "Партии прогресса" Ольга Фотиева и секретарь реготделения Артем Косарецкий.
Они предложили провести референдум Алтайского края по проекту закона Алтайского края "О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Алтайском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления".
Сейчас по закону в Алтайском крае отменены выборы глав городов и муниципальных образований. Они избираются по конкурсу (за кандидатов, которые правильно подали документы, голосуют местные депутаты).
Коммунисты и справедливороссы в АКЗС, а также представители несистемной оппозиции неоднократно предлагали вернуть прямые выборы, несколько раз проект закона вносился в АКЗС, но его отклоняли. Оппозиция пытается поднять эту тему и пикетированием.
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Зато в апреле 2016 года при поддержке "Единой России" первое чтение прошел другой законопроект, который предусматривает вариативность: некоторые (немногие) муниципалитеты получают возможность вернуть прямые выборы глав.