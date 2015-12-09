Регламент изъятия вещей из задержанного автотранспорта определили на Алтае

Губернатор Алтайского краяподписал закон, который регламентирует изъятие вещей и документов из задержанного автотранспорта.

Теперь обязательно должен составляться акт с указанием перечня изъятого. Документ заполняется и подписывается человеком, ответственным за хранение автотранспорта, сообщают в управлении по печати и информации региона.

Также прописаны требования к заполнению журнала учета транспорта, помещенного на специализированную стоянку. Листы журнала должны быть прошиты и пронумерованы. Записи в журнал должны вноситься в хронологическом порядке, на русском языке чернилами синего, фиолетового или черного цветов, разборчиво, без сокращений. Использование корректирующей жидкости запрещено. Ошибки необходимо зачеркивать так, чтобы текст легко читался.