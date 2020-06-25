Регулярное авиасообщение возобновляют между Алтайским краем и Республикой Алтай

Между Алтайским краем и Республикой Алтай возобновляется регулярное авиасообщение. Об этом на своей официальной странице в Facebook пишет авиаперевозчик "Сибирская легкая авиация".

Направление открывается с 3 июля, стоимость билета составит 1500 рублей в одну сторону. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю утром и вечером. В Белокуриху из Горно-Алтайска – в 19:00 (понедельник, пятница), в Горно-Алтайск – в 08:00 (вторник, суббота). Кроме того, на странице авиакомпании подчеркивается, что географию рейсов в Белокуриху планируют расширять, и на курорт будут летать самолеты из других городов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.sila-avia.ru.