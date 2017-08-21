Реконструкция трех барнаульских школ закончится ко Дню города

Реконструкция трех стадионов, расположенных в школьных дворах, завершается в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Реконструкция идет в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование здорового образа жизни" и по проекту "Современная школа".

Идет строительство универсальной спортивной площадки в школе №1 (улица Короленко, 13). Перед школой уже появилось новое ограждение и обустроен подъем к будущей площадке. Вскоре здесь положат резиновое покрытие, также будут установлены мини-футбольные ворота, баскетбольные кольца и сетка для игры в волейбол.

Также идет реконструкция площадки для занятий баскетболом и волейболом у гимназии №22. Сейчас строители уже наносят резиновое покрытие, которое будет двухцветным: центр станет зеленым (для удобства игры в волейбол), а периметр – красным.

На прошлой неделе приступили к реконструкции стадиона школы №48.

Все эти объекты будут открыты ко Дню города, который в этом году отмечают 16 сентября.