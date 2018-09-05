Рекорд мира совместными силами: как Барнаул стал самым спортивным

Спортивное событие прошло 2 сентября 2018 года в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Участием в массовой тренировке вместе с другими горожанами оператор решил приблизить цель проекта – присвоение Барнаулу статуса "Самый спортивный город мира".

На футбольное поле Парка спорта сотрудники компании вышли в фирменных оранжевых футболках, держа в руках флаги компании. В этот день на стадионе собралось несколько тысяч барнаульцев. Тренировка, которую вели известные алтайские тренеры, продолжалась полчаса и включала три блока – классическую аэробику, функциональный тренинг и танцевальный этап. В итоге эксперт "Книги рекордов России" Юлия Пронина объявила со сцены, что на одной площадке разминались и танцевали 4417 человек, и зафиксировала рекорд "Самая массовая городская тренировка в мире". В этот раз Барнаулу удалось обогнать Лондон, где в прошлом году на массовую городскую тренировку собралось 3012 человек.

"Мы вместе с дочерью Ирой и коллегами впервые участвовали в таком глобальном спортивном событии и, конечно, хотели установить мировой рекорд. Когда объявили результат, искренне обрадовались, что стали частью большого для Барнаула праздника, и теперь наше достижение будет занесено в "Книгу рекордов России", - говорит Инна Пархоменко, ведущий специалист клиентского опыта и обслуживания Алтайского филиала ПАО "Ростелеком".

Всего в городской массовой тренировке приняли участие 150 сотрудников и волонтеров "Ростелекома".

Массовая городская тренировка "Рекорд мира" проходит в Барнауле третий год подряд. В мероприятии участвуют жители города любого возраста, зарегистрированные на официальной странице мероприятия в интернете и получившие при входе в парк именной браслет. Организаторами выступают правительство Алтайского края, администрация города Барнаула и Парк спорта.