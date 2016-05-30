Ректор АлтГТУ Ситников освобожден от должности

Ректор Алтайского государственного технического университета Александр Ситников получил официальный приказ об увольнении, исполняющий обязанности ректора пока не назначен, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

"Как официально было объявлено, в связи с поздней подачей заявления об аккредитации со мной был расторгнут контракт. Я очень надеюсь, что эта жертва была ненапрасная и в скором времени Алтайский технический университет будет аккредитован", – обратился к коллективу на расширенном совещании 30 мая Ситников.

Новости

Вопрос дня Что известно о Ситникове и за что его уволили с поста ректора АлтГТУ?

Как ранее сообщал портал Amic.ru, министр образования Дмитрий Ливанов 26 мая на совещании уволил ректора АлтГТУ Ситникова из-за несоблюдения сроков подачи документов на аккредитацию. В результате на данный момент вуз продолжает работать без нее и не может выдавать дипломы гособразца.

Читайте также: Депутаты АКЗС намерены добиться отмены отставки Ситникова с поста ректора

Депутаты АКЗС решили вступиться за своего коллегу, который также является депутатом краевого Заксобрания шестого созыва. Глава фракции "Единая Россия" Борис Трофимов, используя весьма жесткие формулировки, выступил с инициативой направить главе Министерства образования Ливанову письмо в поддержку ректора и принять во внимание, что четыре года вуз выполнял все функции в полном объеме.

Председатель регионального парламента Иван Лоор добавил, что намерен обратиться лично и к министру Ливанову, и, возможно, спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, чтобы не допустить отставки Ситникова. Никаких результатов эти действия не принесли.