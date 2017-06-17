Ремонт рельсов привел к пробке в Барнауле - очевидцы

Фото: Amic.ru

Барнаульцы днем в субботу, 17 июня, сообщили о пробке, образовавшейся на Красноармейском проспекте. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

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Прочее Улицу Молодежную перекроют в Барнауле 16 июня из-за ремонтных работ

Подписчики сообщества напомнили горожанам, что на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта ведется ремонт трамвайных путей. Корреспондент Amic.ru сделал несколько снимков с места событий.

Добавим, что движение транспорта на данном участке ограничено с пятницы, 16 июня. Реконструкция трамвайного переезда продлится до 20:00 1 июля.

В связи с этим было изменено движение ряда машрутов общественного транспорта.