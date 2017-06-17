Ремонт рельсов привел к пробке в Барнауле - очевидцы
На пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной ведется ремонт трамвайного переезда
17 июня 2017, 14:28
Фото: Amic.ru
Барнаульцы днем в субботу, 17 июня, сообщили о пробке, образовавшейся на Красноармейском проспекте. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Подписчики сообщества напомнили горожанам, что на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта ведется ремонт трамвайных путей. Корреспондент Amic.ru сделал несколько снимков с места событий.
Добавим, что движение транспорта на данном участке ограничено с пятницы, 16 июня. Реконструкция трамвайного переезда продлится до 20:00 1 июля.
В связи с этим было изменено движение ряда машрутов общественного транспорта.
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