Ремонт тепломагистрали на Павловском тракте в Барнауле продлится до 20 мая
В настоящее время на пересечении с улицей Попова действует ограничение движения
17 мая 2016, 14:16
Фото: ufavesti.ru
Работы по устранению повреждения тепломагистрали на перекрестке Павловского тракта с улицей Попова в Барнауле будут завершены вечером 20 мая, сообщили во вторник, 17 мая, в пресс-центре городской администрации.
Специалисты закончат ремонт в 20:00. Отметим, что само повреждение было выявлено в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей.
В настоящее время на данном участке действует ограничение движения транспорта по 1/3 проезжей части по нечетной стороне Павловского тракта от дома №269 до Попова.
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