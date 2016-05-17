Ремонт тепломагистрали на Павловском тракте в Барнауле продлится до 20 мая

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Работы по устранению повреждения тепломагистрали на перекрестке Павловского тракта с улицей Попова в Барнауле будут завершены вечером 20 мая, сообщили во вторник, 17 мая, в пресс-центре городской администрации.

Специалисты закончат ремонт в 20:00. Отметим, что само повреждение было выявлено в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей.

В настоящее время на данном участке действует ограничение движения транспорта по 1/3 проезжей части по нечетной стороне Павловского тракта от дома №269 до Попова.