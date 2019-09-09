"Рено Аркана" 2019. Достоинства и недостатки автомобиля в тест-обзоре от Михельсона

Renault Arkana 2019 с турбомотором 1,3 позиционируют как бюджетный кросс-купе. Как на самом деле ведет себя этот автомобиль во время движения и соответствует ли заявленным характеристикам выяснил автоэксперт Александр Михельсон во время тест-драйва. Эксперт проверил расход топлива, надежность подвески и управляемость автомобиля. Смотрите на видео "бытовые" впечатления от Renault Arkana, его цен и комплектации.

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