Решить проблему дорог можно, объединив усилия всех уровней власти — Дугин

Федеральные средства помогут Барнаулу в 2017 году выполнить большой объем работ по ремонту дорог, но и городская казна не остается в стороне. Такое мнение высказал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

По словам сити-менеджера краевой столицы, эффективное решение проблемы возможно только при условии объединения усилий всех уровней власти.

"В этом году широкие возможности открывает участие города в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги". Городу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета, что позволит многократно увеличить объемы ремонта. Новый асфальт в этом году получат 25 барнаульских магистралей. Еще 30 – в 2018-м", — цитирует Сергея Дугина пресс-служба администрации.

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Участие в федеральном проекте не отменяет выполнение городской программы ремонта дорог, предусматривающей ремонт дорог частного сектора, строительство дорог в районе новостроек, реконструкцию участка на пересечении проспекта Ленина с ул. Матросова, подчеркнул сити-менеджер.

В целом на ремонт дорог будет направлено около 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

"Главная задача – выполнить работы качественно и в срок. Гарантия на дороги – пять лет", - добавил чиновник.

Также в городе сейчас обсуждается проект "Безопасные дороги". Сергей Дугин заверил, что будет лично контролировать его выполнение "в тесном контакте с общественностью, представителями Общероссийского народного фронта, партией "Единая Россия".