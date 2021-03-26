Республику Алтай назвали в числе лучших регионов для бизнеса

Около 17% средних и крупных компаний Республики Алтай по итогам 2020 года сработали в минус. Это минимальный показатель по стране. На втором месте идёт Ингушетия (21,4%), а максимальная доля убыточных фирм – в Ненецком автономном округе (60,9%) и Еврейской автономной области (52,5%).

В целом, по данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, убытки по итогам 2020 года зафиксировали в 29,4% средних и крупных российских компаний.

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Прочее Более 75% алтайских компаний потеряли в выручке в 2020 году

Худшими для ведения бизнеса в абсолютном значении стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край. На организации в этих регионах пришлось две трети всех потерь отечественного бизнеса.

По отраслям худший результат продемонстрировала торговля, лишившаяся 1,15 трлн рублей. Это 21,6% общих убытков бизнеса за 2020 год.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов сообщил, что 76% бизнесменов региона потеряли в выручке по итогам "пандемийного" 2020 года. При этом 13% опрошенных предпринимателей рассказали, что выручка снизилась более чем на 80%.