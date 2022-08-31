История красоты и вкуса: ресторан-поэма «Живые души» отпраздновал свой первый день рождения

Превосходная французская кухня и невероятный голос Ирины Олифер — незабываемый праздник утроил в честь своего первого дня рождения проект INVINO — ресторан-поэма «Живые души». Торжество было громким и вкусным. И гремело два дня — 26 и 27 августа.

«Пробки вылетали так часто, как будто мы шли на абордаж», — говорят в ресторане «Живые души».

Фото: ресторан-поэма «Живые души»

В пятницу, 26-го числа, гости зажигали под музыку disco swing & electro. Во второй день расслаблялись под звуки саксофона и фортепиано. И оба дня купались в гастрономическом наслаждении от мастера мультикультурной кухни, шеф-повара Франсуа Фурнье. Он презентовал гостям сезонное обновление меню, вдохновлённое французской кухней.

День рождения ресторана отмечали вместе с партнёрами — автоцентром «Альбион Моторс», клиникой «Нано Бьюти» и медиагруппой «FM-Продакшн». И большим количеством гостей. Встречаемся через год и каждый день в «Живых душах».

Ресторан-поэма «Живые души»

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