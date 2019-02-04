Ревнивая жительница Горного Алтая ударила мужа ножом в живот

Жительница Майминского района Республики Алтай стала фигуранткой уголовного дела – ее подозревают в причинении ножевого ранения своему мужу.

Как сообщили в региональном МВД, в дежурную часть от медицинских работников поступила информация о том, что в республиканскую больницу с ножевым ранением был госпитализирован 32-летний местный житель. Опросить его полицейским не представилось возможности, поскольку он был экстренно прооперирован.

"Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по адресу, откуда был доставлен мужчина. В жилом доме находилась 28-летняя супруга потерпевшего, которая призналась, что причинила ножевое ранение мужу в ходе ссоры. Здесь же во время осмотра экспертом было изъято предполагаемое орудие преступления – кухонный нож со следами крови. Предварительно установлено, что в жилом доме между мужчиной и женщиной при совместном распитии спиртных напитков произошла ссора. В ходе конфликта, испытывая чувство ревности, сельчанка схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину в живот", – уточняют в полиции.

Затем супруга потерпевшего сама вызвала скорую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.