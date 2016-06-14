Ревнивец в Алтайском крае забил до смерти супругу и сбросил тело в прорубь

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Житель Бийского района Алтайского края предстанет перед судом за то, что до смерти избил свою жену, а затем сбросил ее тело в прорубь.

Как сообщили во вторник, 14 июня, в региональной прокуратуре, трагедия произошла в конце прошлого года. "Обвиняемый в ночное время, не дождавшись задержавшуюся на корпоративном празднике супругу, решил пойти и забрать ее домой. В ходе ссоры на почве ревности обвиняемый нанес ей множественные удары обутой ногой по голове, от которых та через непродолжительное время скончалась", - уточняют в ведомстве.

Желая скрыть следы преступления, мужчина на запряженных санях отвез труп на берег Бии и сбросил его в прорубь.

Родне женщины он сообщил, что супруга где-то распивает алкоголь. Спустя несколько дней родственники обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении женщины.

Тело было обнаружено только в конце апреля текущего года в трех километрах от понтонного моста вниз по течению Бии.

Мужчина сознался в преступлении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.



