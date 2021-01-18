Ревнивый сельчанин зарезал мать троих детей в Алтайском крае

40-летнего жителя Павловского района признали виновным в убийстве сожительницы и причинении вреда здоровью знакомому из ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, в апрельский день 2020 года мужчина по дороге с работы домой решил зайти в гости к соседу.

"Подойдя к окну, он увидел, что его гражданская супруга совместно с соседом находятся в кровати. Движимый чувством ревности, мужчина выбил окна в веранде и зашел в дом. Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею женщины, от которого она скончалась на месте происшествия, а затем несколько ранений грудной клетки соседу, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.

Вину в содеянном сельчанин не признал. Суд, в свою очередь, назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет колонии строго режима. Известно, что у погибшей осталось трое малолетних детей.