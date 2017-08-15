Революции не будет: чего ждет от выборов 10 сентября губернатор Карлин
Губернатор Алтайского края намерен сохранить управляемость региона
После выборов 10 сентября 2017 года никаких революций не будет, регион получит серьезное улучшение в качестве управления. Такое мнение высказал в ответе на вопрос корреспондента ИА "Амител" губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 августа.
"После 10 сентября революций не будет в Алтайском крае. Мы сохраним управляемость региона (...). Политические расклады — не самый главный вопрос. Много партий, которые много говорят о том, какое значение они имеют в обществе, но их представители очень скромно заявились на выборы", - прокомментировал глава региона.
Он уверен, что выборы пройдут организованно, регион получит серьезное улучшение в качестве управления, произойдет омоложение депутатского корпуса и муниципальных глав.
"Надеемся, что придет большее количество ответственных и профессиональных людей с пониманием того, что главное — не звонкую кампанию провести, кого-то раскритиковать, а прийти с намерением заниматься реальным делом", - добавил глава региона.
Александр Карлин подчеркнул, что не принижает значение выборов муниципального уровня.
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"Без дееспособной профессиональной муниципальной власти невозможно обеспечить правильное развитие территории", - подчеркнул глава региона.