Рейды против уличной торговли провели в Барнауле

В Железнодорожном районе Барнаула прошли рейды против стихийной уличной торговли, которая традиционно набирает обороты в теплое время года, сообщает мэрия.

В ходе проверок пресечена несанкционированная продажа товаров по следующим адресам: ул. Северо-Западная, 163, ул. Юрина, 118а, Антона Петрова, 144. Составлено три протокола об административном правонарушении.

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Администрация района напоминает, что за подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф до 3000 рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении гражданину придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностному лицу – до 30 тысяч, юридическому – до 100 тысяч.

Одним из наиболее распространенных нарушений стала выносная торговля, когда продаваемый товар размещается на улице вплотную к торговым точкам.

Согласно п. 9.1 правил благоустройства Барнаула запрещено производить выкладку товаров в местах, прилегающих к предприятиям торговли и общественного питания, в том числе устанавливать витрины, столы и полки. Кроме того, нельзя ставить навесы и козырьки к торговым объектам.