Рейсы с Алтая в Санкт-Петербург запустят к 2021 году

Прямое сообщение между Республикой Алтай и Санкт-Петербургом может появиться к 2021 году. Работа над этим направлением ведется уже несколько лет. Об этом рассказал директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов.

Новости

Прочее Авиакомпания Nordwind второй год подряд запускает рейс из Барнаула в Симферополь

"В Питер рейс прорабатываем уже второй год. Надеюсь, не позднее 2021 года он у нас будет. С Сочи сложнее. Сочи – курортный город, а значит основной поток – от нас, из Горно-Алтайска. Но населения здесь очень мало, что бы этот рейс загрузить. Работаем по открытию рейсов в Томск, Иркутск, Якутск", – написал Круглов в социальных сетях, отвечая на вопрос о планах по запуску рейсов в Санкт-Петербург и Сочи.

По его словам, задача аэропорта – ежегодный рост пассажиропотока не менее 50%, чего позволит добиться и открытия новых маршрутов. В прошлом году прирост составил 65% при среднем увеличении данного показателя в среднем по России на 6,9%.

Кроме того, в 2020 году могут запустить рейсы в Кош-Агач, Усть-Кокс, Омск, Томск, Новокузнецк.

Что касается барнаульского аэропорта, который в ближайшее время будет передан компании "Новапорт", то с 2 июня вновь возобновятся рейсы в Симферополь. Сейчас из Барнаула можно улететь в Москву, Томск, Красноярск, Казань, Сургут, Новосибирск.