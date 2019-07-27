Режим "черного неба" в Барнауле продлили до 29 июля

Режим "черного неба" продлили Барнауле из-за погодных условий, способствующих накоплению вредных примесей.

В связи с этим региональный Гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.

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Происшествия Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае

Режим будет действовать до 15:00 29 июля. На это время предприятиям рекомендуется снизить вредные выбросы в атмосферу.

Отметим, что уже свыше недели барнаульцы жалуются на дымку с характерным запахом гари. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю утверждают, что возникновение неприятного явления связано с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае.

Правительство региона проинформировало, что 26 июля в отдельных районах Барнаула выявлены незначительные превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе (допустимая 5 мг/куб.м, зафиксировано 5,6 мг/куб.м).

Горзеленхоз пытается стабилизировать экологическую обстановку, организовав поливку деревьев.