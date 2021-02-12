Режим "черного неба" вновь объявили в Барнауле и Бийске

В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба" (неблагоприятных метеорологических условий). Об этом сообщили специалисты регионального ЦГМС.

"В период с 16:00 12 февраля 2021 года до 12:00 14 февраля 2021 г. на территории Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – говорится в сообщении.

Ранее врач-пульмонолог рассказала amic.ru, что режим "черного неба" может обернуться проблемами со здоровьем у жителей региона. Вредные вещества в воздухе могут спровоцировать мигрени и удушье.