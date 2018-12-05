Режим повышенной готовности ввели в замерзающем Змеиногорске

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Краевое правительство держит на контроле ситуацию в Змеиногорске, где произошла очередная коммунальная авария — в районе введен режим повышенной готовности.

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Как сообщили в пресс-аппарате региональных властей, по состоянию на 14:00 5 декабря порывы на теплосетях контура котельной № 4 устраняются, подача тепла возобновлена, параметры теплоносителя повышаются.

В настоящее время местные специалисты с привлечением аварийных бригад из Третьяковского и Шипуновского районов ведут работы по полному устранению аварии. Также для содействия при ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения Змеиногорска "Алтайкрайэнерго" и филиалом "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" направлены шесть ремонтных бригад.

Кроме того, для снижения риска возникновения негативных последствий, поддержания температурного режима из Барнаула и Рубцовска в Змеиногорск направлены дополнительные тепловые пушки. Также на место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Власти Змеиногорского района уточняют, что котельные Змеиногорска в настоящее время работают в штатном режиме. Руководит работами на месте происшествия заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Голубцов.