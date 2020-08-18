Режиссер Кирилл Серебренников приехал на Алтай

Осужденный за мошенничество режиссер Кирилл Серебренников приехал отдыхать на Алтай. Этому событию он посвятил несколько постов на своей странице в Instagram.

Все снимки, которые опубликовал режиссер, сделаны у озера, по этому в комментариях пользователи предположили, что он поселился на Телецком озере. Подписи к фотографиям Серебренников оставлял короткие: "Алтай", "У озера".

В комментариях под публикациями пользователи стали советовать Кириллу, какие еще места ему обязательно стоит посетить, а некоторые подметили, что всегда радуются за тех людей, которые впервые видят эти места.