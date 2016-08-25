Режиссеры со всей страны представят в Барнауле свои короткометражные работы

Фото: кадр из фильма "F5"

Показ короткометражных фильмов и встреча с режиссерами, которые расскажут о секретах и особенностях своей профессии, пройдут в Барнауле 27 августа в 19.00 в Парке спорта Алексея Смертина на одной из площадок Всероссийской ночи кино.

Так, в программе "Ночи короткометражного кино" показ фильма барнаульского режиссера Анатолия Гейко "7 минут", премьера которого прошла несколько месяцев назад. Съемки картины проходили в Барнауле, а в главных ролях снялись непрофессиональные актеры. После просмотра режиссер Анатолий Гейко расскажет зрителям о том, как протекала работа над созданием картины "7 минут".

Также в рамках "Ночи короткометражного кино" несколько своих работ покажет известный барнаульский режиссер Василий Романов. Новосибирский продюсер и режиссер Олег Захаров приедет в Барнаул с тремя картинами: "Проще, чем кажется", "Я не могу", "Чудо-ребенок".

Бийский режиссер Сергей Жизненный продемонстрирует свои работы "Зять – не хрен взять", "Верни мой сон" и "Судить нельзя понять". Кроме того, автор расскажет о своих новых проектах и, в частности, о недавнем скандальном фильме "Сибирский потрошитель", рассказывающий о новокузнецком маньяке Александре Спесивцеве.

Кроме того, зрители смогут посмотреть фильм "Оно мне незачем" санкт-петербургского автора Олега Морозова, победивший на фестивале независимого кино и получивший приз за лучший сценарий на конкурсе дебютных фильмов "Святая Анна".

Режиссер из Санкт-Петербурга Тимофей Жалнин, который недавно получил от Министерства культуры 25 миллионов на съемки полнометражной драмы "Двое", пообщается с барнаульскими зрителями через видеоконференцию. В рамках "Ночи короткометражного кино" можно будет увидеть знаменитую его ленту "F5", которая получила приз на "Кинотавре", а также была в конкурсе короткометражного кино Каннского кинофестиваля.

Начало работы секции в 19.00 на площадке Парка спорта по адресу улица Энтузиастов, 12В.