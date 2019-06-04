Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор ищут на Алтае

Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор набирают в Алтайском крае. Как сообщила на пресс-конференции начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, инкубатор будет содействовать выводу на рынок инициатив отечественных и китайских предпринимателей.

"Серьезная программная деятельность учитывает специфику налоговой системы, взаимодействия с банковскими структурами двух стран, особенности коммуникации и другие нюансы, знание которых позволит предпринимателям выйти на международный уровень", – сказала Екатерина Четошникова.

Проект Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора реализуют в России с 2016 года, на сегодняшний день программа действует в 12 городах России и в 12 городах Китая. В прошлом году Барнаул показал эффективную работу, поэтому в 2019 наш бизнес-инкубатор набирает новую волну резидентов.

Поучаствовать в программе могут жители Алтайского края в возрасте от 18 до 35 лет, компании, которые работают в сфере IT, здравоохранения, промышленности, туризма, образования, сельского хозяйства, культуры и других направлений, а также студенты, которые развивают свои стартапы.

Чтобы стать резидентом Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, нужно зарегистрироваться в АИС "Молодежь России" и до 1 июля отправить заявку. Участие в проекте бесплатное, но претендентов ждет серьезный конкурс: резидентами смогут стать всего 10 предпринимателей.

Две недели молодые бизнесмены будут учиться в России. Акселерационная программа российского этапа будет реализована в сотрудничестве с Центром "Мой бизнес" и на площадках ведущих предприятий региона по профилю резидента. Затем участники проекта отправятся на стажировку в китайскую провинцию Цзилинь.

"Алтайские резиденты бизнес-инкубатора посетят китайские предприятия, крупные производственные компании и технопарки, познакомятся и поработают с возможными инвесторами. В сентябре алтайская делегация поедет стажироваться в Китай, а наш регион будет принимать китайских резидентов", – сообщили в пресс-службе управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

В перспективе подобные бизнес-инкубаторы создадут все страны ШОС.