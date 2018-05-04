Резкое похолодание и штормпрогноз передает МЧС на Алтае в ближайшее время

Резкое ухудшение погоды и сильный ветер с дождем и снегом ожидаются в Алтайском крае. По данным МЧС, похолодание начнется уже к вечеру 4 мая. Сегодня в конце дня, 5 мая и ночью 6 мая в регионе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров в секунду.

Ветер принесет осадки в виде дождя, местами грозы. Ночью 6 мая синоптики обещают дождь и мокрый снег, при этом в предгорьях ожидаются очень сильные осадки, которые приведут к образованию временного снежного покрова. На дорогах - гололёдные явления.

В МЧС также сообщили, что и пожарные, и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Информация о штормовом предупреждении доведена до руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств и аварийных служб.

Также напоминаем единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101.