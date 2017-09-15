Резкое похолодание с дождями обрушится на Алтайский край

Дожди придут на смену сухой погоде в Алтайском крае в ночь на понедельник, 18 сентября. Днем осадки пройдут уже на большей части региона, причем местами они будут с грозами.

Температура воздуха ночью +5...+14 градусов. Днем в восточных районах столбики термометров покажут +20...+25, но в западных районах начнется заток холода, там уже будет +17...+22.

"В дальнейшем температура воздуха продолжит понижаться, дна холода мы достигнем в среду. Днем будет не теплее +7...+12, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся от слабоположительных до слабоотрицательных значений. Похолодание будет сопровождаться неустойчивой, различной интенсивности погодой", - сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.