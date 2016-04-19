Родные погибшей на Синае Юлии Масленниковой судятся за ее дочь

Фото: ВКонтакте

Людмила Шашкова, бабушка погибшей в катастрофе на Синае Юлии Масленниковой, обратилась к председателю "Краевого союза за здоровое развитие детей", экс-уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Алтайского края Марине Афанасьевой. Она попросила помощи в борьбе за ребенка. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии "Справедливая Россия".

Новости

Прочее Первое и последнее море Юли Масленниковой

Напомним, 31 октября в авиакатастрофе на Синайском полуострове погибла жительница Барнаула Юлия Масленникова, которая в последнее время жила в Санкт-Петербурге вместе с бабушкой и своей семилетней дочерью Вероникой.

Сейчас, как говорит Людмила Шашкова, за девочку развернулась настоящая борьба. Ребенка хочет забрать бывший муж Юлии. А 26 апреля должен состояться очередной суд, который определит место жительства ее малолетней правнучки.

Родственники отца Вероники первыми обратились в суд об определении места ее жительства. Еще в Санкт-Петербурге, куда они летали на опознание погибшей Юлии, местная опека дала отрицательное заключение на передачу девочки отцу на период установления постоянной опеки. Но будет ли оно учтено при вынесении решения, непонятно.

Людмила Шашкова хочет, чтобы девочка, которую она вырастила, осталась с ней. Но ей недавно исполнилось 75 лет. Еще у девочки есть родная бабушка – мама Юлии. Но она недавно вышла из тюрьмы. Она была осуждена за убийство второго мужа и теперь не может рассчитывать на передачу ей ребенка.

Как пояснила Марина Афанасьева, чтобы оформить опеку на прабабушку, нужно либо чтобы отец сам отказался от родительских прав, либо чтобы этих прав его лишил суд. Шашкова уже подала соответствующий иск, который рассматривается параллельно с делом об определении места жительства девочки.

"Если отдадут туда (в семью отца. – прим. авт.) ребенка, это, считай, ребенок потерян. Мне кажется, уже и суды это поняли", – вздыхает Людмила Шашкова.

Как ранее сообщало ИА "Амител", авиакатастрофа, произошедшая 31 октября 2015 года, унесла жизни 224 человек. Произошедшее официально признано терактом.