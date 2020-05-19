Романенко призвал не замораживать стройку некоторых школ и детсадов
Глава алтайского парламента предложил сохранить финансирование объектов, которые почти достроены
Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко считает необходимым достроить образовательные объекты, которые находятся на завершающей стадии работ, несмотря на сокращение бюджета. Этот вопрос он обсудил с министром образования края Максимом Костенко на совещании 18 мая.
"К сожалению, строительство части объектов приостановлено по известным для всех причинам. Но необходимость реализации национальных проектов никто не отменял. Их цели и задачи должны быть достигнуты", – сказал Романенко.
Он заверил, что АКЗС готово оперативно включаться и помогать в решении всех возникающих проблем, в том числе в рамках бюджетного процесса.
Спикер предложил министру Костенко составить перечень почти достроенных школ и детсадов. И совместно с Минфином края рассмотреть возможность сохранения финансирования.
До 2025 года в регионе планировали построить 19 новых школ и 49 пристроек к действующим. Благодаря этому появится 23,7 тысячи учебных мест. В 2020 году ведется строительство 10 садов и трех школ. Никакой приостановки работ пока не было, сообщили amic.ru в Минобре.