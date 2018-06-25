Ромен Дюма завершил первые испытания Volkswagen I.D. R Pikes Peak в США

В рамках подготовки к гонке по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb) завершилась первая серия испытаний Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Тесты проходили непосредственно на гоночной трассе, а также на собственной постоянной базе команды Volkswagen Motorsport, расположенной в американском штате Колорадо.

"Мы придерживаемся графика по подготовке Volkswagen I.D. R Pikes Peak к гонке и уже приступаем к точечным доработкам, – отмечает директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс (Sven Smeets). – Результатов удалось достичь благодаря эффективной работе всего коллектива: изначально на основной базе в Германии, а сейчас – на месте соревнований, в США. В случае продолжения подготовки в таком же темпе, у команды есть колоссальная возможность 24 июня установить новый рекорд для категории электромобилей".

Во время первых тестов в США команда преимущественно сконцентрировалась на настройке подвески, испытаниях шин, определении оптимального использования заряда батареи и рекуперации энергии при торможении.

"Правильный контроль расхода энергии – один из важнейших факторов успеха в попытке установить новый рекорд прохождения трассы в категории электромобилей, – отмечает технический директор Volkswagen Motorsport и руководитель проекта Volkswagen I.D. R Pikes Peak Франсуа-Ксавье Демезон (François-Xavier Demaison). – Первый тестовый заезд по трассе Пайкс Пик прошел успешно, что говорит о наших достижениях в области компьютерного моделирования и положительных результатах испытаний в Европе".

Пилот Ромен Дюма был впечатлен показателями первого тестового заезда:

"Динамика разгона и скорость прохождения поворотов Volkswagen I.D. R Pikes Peak поразительны, также автомобиль является комфортным в управлении. Благодаря электрическому приводу отпала необходимость самостоятельно переключать передачи, вместо этого я мог полностью сконцентрироваться на трассе, – отмечает французский гонщик. – Но, безусловно, нет предела совершенству. В ходе следующих тестовых заездов мы продолжим работу над оптимизацией настроек, – отмечает Дюма. – Я хорошо знаком с трассой Пайкс Пик, но впервые мне придется ее проходить на гоночном болиде с полностью электрическим приводом. Мне приходится учиться чему‑то новому на протяжении каждого метра, который я проезжаю за рулем Volkswagen I.D. R Pikes Peak".

В этом году самая известная в мире горная гонка состоится 24 июня и пройдет уже в 96-й раз. Выступающий за команду Volkswagen пилот Ромен Дюма планирует преодолеть маршрут за 8 минут 57.118 секунды.

Действующий рекорд в категории электромобилей для 19.99‑километровой трассы Пайкс Пик, насчитывающей 156 поворотов, был установлен в 2016 году. Ромен Дюма за рулем Volkswagen I.D. R Pikes Peak мощностью 680 л.с. приложит все усилия, чтобы побить установленный результат. Мощность автомобиля обеспечивается двумя электродвигателями: один приводит в работу переднюю ось, второй – колеса задней оси.

"Впервые в моей карьере мне не приходится беспокоиться о том, что с увеличением высоты двигатель теряет мощность", – Дюма отмечает преимущества электрического привода по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания.

Из-за низкого содержания кислорода в высокогорном воздухе обычные моторы теряют приблизительно 30% своей мощности. Электрические силовые агрегаты, в свою очередь, работают с неизменной эффективностью даже на высоте более 2.862 м над уровнем моря. Тем не менее другие факторы одинаковы для всех участников.

"У тебя есть единственная попытка, – отмечает Дюма. – Если хоть что-то пойдет не так, нового рекорда для электромобилей, скорее всего, установить не удастся".

На трассе протяженностью почти 20 километров с перепадом высот между стартом и финишем в 1.440 м пилот может столкнуться со множеством сложностей.

"Классическое правило автоспорта: для того, чтобы быть первым, надо просто добраться до финиша", – отмечает француз. Кроме того, на результат соревнования может оказать влияние и погода. Для рекорда необходимы благоприятные погодные условия".

За все время своего существования гонку по подъему на холм Пайкс Пик отменяли или сокращали в дистанции из-за тумана, обледенения трассы, снегопада или града. В среднем снег или град наблюдается в этих местах 18 из 30 дней в июне. И ситуация, когда пилотам придется столкнуться с неожиданным ливнем или ледяным дождем, вполне вероятна. В зоне финиша среднестатистическая температура в июне составляет около нуля градусов по Цельсию. Новый видеоролик, посвященный первым испытаниям на трассе Пайкс Пик:



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