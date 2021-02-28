Росгидромет дал прогноз погоды на март в Алтайском крае

В марте жителей Алтайского края ожидает более теплая погода, чем среднестатистическая для этого времени года, сообщает Росгидромет.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет выше нормы.

"Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке", – уточнили синоптики.

Среднесуточная температура в марте в Барнауле составляет -7,3 градуса. Для сравнения: в феврале этот показатель находился на отметке -15,1 градуса.