«Роскосмос» посвятит запуск корабля «Прогресс-МС 20» Донецкой и Луганской народным республикам

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил посвятить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На ракету нанесут флаги Донецкой и Луганской народных республик. Также на ней изобразят украинскую бабушку, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты будет нанесена надпись «Донбасс».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к Дмитрию Рогозину с просьбой посвятить один из ближайших пусков ракет борьбе ДНР за мир, свободу и безопасность. Глава Роскосмоса поддержал идею.

Запустить космический корабль к МКС планируют 3 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что серийные поставки ракеты «Сармат» начнутся осенью 2022 года после завершения лётно-конструкторских испытаний.