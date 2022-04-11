Рособрнадзор опроверг информацию об отмене ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг информацию о том, что в России могут отменить сдачу Единого государственного экзамена из-за нехватки бумаги. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По словам Музаева, все экзамены состоятся в положенный срок — с 26 мая по 2 июля, а их проведение в российских регионах полностью обеспечено бумагой, картриджами, канцелярскими принадлежностями, а также антисептиками и средствами для уборки помещений. Это подтверждается результатами мониторинга, который проводился Рособрнадзором.

Ранее в Минпромторге заявляли, что российские предприятия полностью закрывают потребности в офисной бумаге. Рост цен и перебои с поставками в ведомстве называли следствием перестройки логистики и ажиотажным спросом на продукцию.

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Проблемы с офисной бумагой и другими товарами связаны с санкциями, введёнными в отношении России странами Евросоюза, США и другими, а также отказом некоторых транспортных компаний работать на российском рынке. Это является следствием реакции части международного сообщества на проведение Россией специальной военной операции на территории Украины.