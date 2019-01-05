Роспотребнадзор контролирует работу такси в Алтайском крае

Жители Алтайского края до 15 января могут пожаловаться и задать все интересующие вопросы по работе такси. "Горячая линия" работает в управлении Роспотребнадзора.

В управлении готовы ответить на вопросы жителей по поводу правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей как при заказе такси, так и при пользовании такой набирающей популярность в крупных городах услугой как каршеринг.

С 09 по 15 января 2019 г. задать вопросы по данной тематике можно по телефону "горячей линии": 8 (3852) 66-54-27 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17:00, пятница – с 9:00 до 12:45).

Во время новогодних праздников (с 30 декабря по 8 января) консультации можно получить по номеру: 8 (3852) 24-32-51.