Роспотребнадзор рассказал, введут ли на Алтае QR-коды для посещения кафе и магазинов

Вводить QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения общественных мест в Алтайском крае пока не будут. Но не потому, что это не нужно, а потому что пока это невозможно, сообщила во время пресс-конференции 4 октября заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Специалист подчеркнула, что ведомство считает такую меру вполне уместной. Загвоздка в том, что Алтайский край к подобным нововведениям пока не готов технически.

А где в России уже ввели QR-коды?

QR-коды с информацией о вакцинации действуют уже в 12 регионах России. В шести (Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областях, Удмуртии и Пермском крае) из них QR-коды ввели с октября 2021 года. Чтобы посетить кафе, кинозал, стадион или любое другое общественное место, жителям этих субъектов нужно предъявить код со справкой о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. В противном случае человека никуда не пустят.

Зачем это нужно?

По мнению Ульяны Калининой, это отличный способ уменьшить распространение коронавируса.

"В целом QR-коды оправданны. В этом случае в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода. Но каждый так или иначе имеет определённый уровень иммунитета", – пояснила замглавы регионального Роспотребнадзора.

При этом специалист заметила, что применить такой порядок в Алтайском крае пока не получится.

"Но для того чтобы ввести подобные мероприятия, в регионе должны быть технические возможности. В настоящее время они у Алтайского края отсутствуют", – заключила Калинина.

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А ужесточать ограничения в Алтайском крае планируют?

Вопрос необходимости ужесточения эпидемиологического режима в Алтайском крае власти и ведомства обсудят на ближайшем заседании оперштаба, сообщила Ульяна Калинина.

Чиновник напомнила, что на Алтае и без этого действует ряд ограничительных мер: масочный режим, социальная дистанция, 50%-ная заполняемость кинозалов и спортивных арен. По мнению Ульяны Калининой, этих правил могло бы быть достаточно, если бы жители их соблюдали. И дело тут даже не в штрафах.

"Очень сложно к каждому жителю приставить инспектора, чтобы он контролировал. Люди должны бояться не сотрудника или штрафа, а того, что могут заболеть и стать источником инфекции для своей семьи", – подчеркнула специалист.

А что, у нас всё так плохо?

Да не очень хорошо. По данным экспертов, с середины сентября в Алтайском крае фиксируется очередной подъём заболеваемости ковидом. За прошедшие сутки медики выявили 267 новых случаев. И это при том, что заболеваемость в регионе с середины июля держалась на "плато" – около 250 новых случаев в сутки. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов считает, что можно говорить о приходе четвёртой волны. Он сообщил, что в крае на данный момент развернули уже больше четырёх тысяч ковидных коек. И если ситуация будет ухудшаться, есть вероятность, что в регионе вновь ограничат плановую медицинскую помощь.